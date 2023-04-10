В Минцифрах рассказали, сколько времени потребуется на оформление Fan ID

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID, согласно которому, каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя для прохода на матчи РПЛ.

Сегодня, 10 апреля, пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовала регламент оформления этого документа.

Так, услуга предоставляется лицам старше 14 лет, а также законным представителям детей до 14 лет. Максимальный срок предоставления услуги – 72 часа, а максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления – 15 минут. Оформить Fan ID можно в любом отделении МФЦ.

Напомним, закон вступил в силу с начала нынешнего сезона. Многие фанаты, а также игроки и эксперты выразили мнение, что Fan ID наносит вред отечественному футболу и отбивает желание у людей посещать спортивные мероприятия.