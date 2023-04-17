Талалаев ответил Карпину, который посоветовал ему «закрыть рот»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оставил пост в соцсети, посвященный наставнику «Ростова» Валерию Карпину.

Ранее последний призвал Талалаева «закрыть рот» и не упоминать игроков донского клуба.

«Вчера начался Светлый праздник Пасхи! Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира, благополучия и добра! С праздником.

P. S. И Валере тоже», – написал рулевой «Химок» в соцсети.

Напомним, Карпин в грубой форме высказался в адрес Талалаева, после того как последний язвительно пошутил о форварде «Ростова» Николае Комличенко.