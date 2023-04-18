Широков изъявил желание поработать в топ-клубе РПЛ

Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Роман Широков изъявил желание поработать в структуре топ-клуба РПЛ.

«Хотел бы я поработать функционером в топ-клубе РПЛ? Любой нормальный человек, безусловно, хотел бы, я не исключение. Но для этого мне в «Сатурне» надо что-то сделать», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Широков трудится директором раменского «Сатурна», выступающего во Второй лиге.

Большую часть своей карьеры Роман провел в питерском «Зените», с которым и завоевал большинство трофеев.