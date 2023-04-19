Абаскаль обратился к болельщикам после вылета «Спартака» из Кубка России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на поражение своей команды от «Акрона» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России.

Напомним, что игра в Жигулевске завершилась поражением красно-белых со счетом 1:2. «Спартак» прекратил борьбу за трофей.

«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков, мы сделали все, что могли, чтобы пройти, увы, не получилось. Розыгрыш Кубка уже в прошлом, будем концентрироваться на матчах чемпионата. Надо не опускать голову, и я видел, что команда не опускала», – цитирует Абаскаля «Чемпионат».

В финале Пути регионов «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» - «Крылья Советов».

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России