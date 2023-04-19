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Евгений Калешин: «Акрон» заслужил победу над «Спартаком», счет мог быть крупнее

Красно-белые проиграли два матча в турнире кряду.
Евгений Калешин: «Акрон» заслужил победу над «Спартаком», счет мог быть крупнее
19 апреля 2023 19:47
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автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин отреагировал на результат матча его подопечных со «Спартаком» в полуфинале Путь регионов Кубка России.

Напомним, что тольяттинский клуб победил со счетом 2:1, благодаря голам Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. «Спартак» прекратил борьбу в Кубке России.

«Мы заслужили победу. Создали больше моментов. Кажется, что переиграли соперников, не оставляли им много зон. Пространство перед нашими воротами перекрыли. Если бы реализовали моменты – счет мог быть крупнее», — приводит «Чемпионат» слова Калешина.

В финале Пути регионов «Акрон» сыграет с победителем встречи «Краснодар» — «Крылья Советов».

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России

источник: Чемпионат.com
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