В «Аль-Насре» заявили, что скандальный жест Роналду связан с травмой 

Представители «Аль-Насра» обратились к болельщикам после инцидента с нападающим команды Криштиану Роналду, который после завершения матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (0:2) якобы показал непристойный жест в адрес болельщиков, потрогав свой пах.

Отметим, что после этого многие болельщики потребовали, чтобы 38-летнего футболиста депортировали из страны.

«Криштиану получил травму паха после столкновения с футболистом команды «Аль-Хиляль» Густаво Куэльяром. Игрок не хотел никого оскорбить. Это официально подтвержденная информация. Болельщики могут думать по поводу этого все, что захотят», – приводит заявление саудовской команды Goal.com

Напомним, что Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне за арабскую команду он отыграл 13 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.