Карвальо призвал Акинфеева завершить карьеру: Надо поставить точку

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо выразил мнение, что вратарю и капитану армейцев Игорю Акинфееву пора заканчивать играть в футбол.

«Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть. Так глубоко вошел в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку. Игорь - прирожденный лидер. Он верен своей команде», - приводит слова бразильца Sport24.

Добавим, что 37-летний Акинфеев является воспитанников московского клуба. За основной состав он провел 731 матч, в 307 из низ оставив ворота «сухими». Действующее соглашение голкипера с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.