УЕФА огласил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА предложил болельщикам выбрать лучшего футболиста по итогам 1/4 финала Лиги Европы.

Так, в число номинантов вошли: олузащитник «Ромы» Неманья Матич, хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо, нападающий «Байера» Адам Гложек и форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири.

Напомним, Матич в игре с «Фейеноордом» (4:1) выполнил 87% точных передач, Рабьо забил гол «Спортингу» (1:1), Гложек набрал 2 (1+1) очка в поединке с «Юнионом» (4:1), а Эн-Несири оформил дубль в игре «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.