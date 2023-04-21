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УЕФА огласил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В число номинантов вошли Адам Гложек, Юссеф Эн-Несири и другие.
21 апреля 2023 08:18
автор: Артур Гичунцев

УЕФА предложил болельщикам выбрать лучшего футболиста по итогам 1/4 финала Лиги Европы.

Так, в число номинантов вошли: олузащитник «Ромы» Неманья Матич, хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо, нападающий «Байера» Адам Гложек и форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири.

Напомним, Матич в игре с «Фейеноордом» (4:1) выполнил 87% точных передач, Рабьо забил гол «Спортингу» (1:1), Гложек набрал 2 (1+1) очка в поединке с «Юнионом» (4:1), а Эн-Несири оформил дубль в игре «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

источник: «Советский спорт»
УЕФА огласил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
В число номинантов вошли Адам Гложек, Юссеф Эн-Несири и другие.
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