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Главные тренеры «Динамо» и «Факела» оштрафованы по итогам матча РПЛ

Встреча прошла в Москве 29 апреля.
05 мая 2023 15:46
автор: Александр Поволоцкий

КДК Российского футбольного союза наказал двух наставников команд РПЛ.

Комитет оштрафовал главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича и бывшего наставника «Факела» Дмитрия Пятибратова.

Напомним, что игра 25-го тура чемпионата России завершилась победой воронежского клуба со счетом 2:0.

Йоканович оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из пределов технической зоны, а Пятибратов — на ту же сумму за выход за пределы технической зоны с выходом на поле. Кроме того, «Факел» наказан нп 20 тысяч рублей.

«Динамо» занимает седьмое место в таблице, набрав 39 очков. «Факел» с 21 баллом занимает 14-ю строчку.

источник: РФС
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