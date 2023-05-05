Главные тренеры «Динамо» и «Факела» оштрафованы по итогам матча РПЛ

КДК Российского футбольного союза наказал двух наставников команд РПЛ.

Комитет оштрафовал главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича и бывшего наставника «Факела» Дмитрия Пятибратова.

Напомним, что игра 25-го тура чемпионата России завершилась победой воронежского клуба со счетом 2:0.

Йоканович оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из пределов технической зоны, а Пятибратов — на ту же сумму за выход за пределы технической зоны с выходом на поле. Кроме того, «Факел» наказан нп 20 тысяч рублей.

«Динамо» занимает седьмое место в таблице, набрав 39 очков. «Факел» с 21 баллом занимает 14-ю строчку.