Фанаты «Осасуны» упали с трибуны во время финального матча Кубка Испании с «Реалом»

Болельщики футбольного клуба «Осасуна» упали с трибуны во время финального матча Кубка Испании с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Marca.

В начале второго тайма, после того, как полузащитник «Осасуны» Лукас Торро сравнял счет в матче, фанаты команды начали активно праздновать гол. Защитные ограждения сломались, из-за чего трибуны, которые находились рядом с полем, обрушились. Многие болельщики попадали друг на друга.

Несколько фанатов были госпитализированы.

Напомним, встреча завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1. Автором победного гола на 70-й минуте встречи стал Родриго, записавший на свой счет в этом матче дубль.

«Реал» в 20-й раз в истории и впервые с 2014 года завоевал Кубок Испании.