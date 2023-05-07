Фабио Капелло: «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории

Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч, который решил судьбу чемпионата РПЛ. «Зенит» на своей арене обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Сергеем Чиковым высказался о пятом титуле кряду сине-бело-голубых в национальном первенстве.

– Я поздравляю «Зенит» с очередным чемпионским титулом. Это очень достойная команда, ведь они не отдают чемпионство уже пять лет. Думаю, что «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории. Также хочется отметить Семака, он проделал отличную работу, – отметил Капелло.

Напомним, что «Зенит» завоевал девятый титул чемпионов России. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России