Джикия рассказал, как игроки «Спартака» отреагировали на ошибку Селихова

Сегодня, 7 мая, «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно выиграл чемпионат России.

На старте встречи вратарь красно-белых Александр Селихов допустил ошибку, которая привела к голу: он пытался выбить мяч, но угодил в нападающего «Зенита» Клаудиньо, после чего мяч оказался в воротах москвичей.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как футболисты красно-белых отреагировали на этот эпизод.

«Это ошибки, которые свойственны всем людям и мне. На это никак по-другому смотреть не надо. Конечно, мы его поддержали», – заявил Джикия, чьи слова приводит Sport24.ru.

«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России