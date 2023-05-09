Жена Месси против переезда в Саудовскую Аравию

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего Лионеля Месси, настроена против переезда в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает L’Equipe.

Как информирует источник, супруга Месси не хочет переезжать в эту страну вместе с тремя маленькими сыновьями.

Ранее сообщалось, что Месси отказался от продления контракта с «ПСЖ», который истекает 30 июня и согласился на переход в саудовский «Аль-Хиляль».

Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он сыграл 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.