В «Реале» прокомментировали уход Бускетса из «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отреагировал на уход Серхио Бускетса из «Барселоны».

«Один из лучших полузащитников, против которого я когда-либо играл. Мне было очень приятно», – написал хорватский футболист в соцсети.

Ранее сообщалось, что 34-летний испанец решил не продлевать контракт, так как договорился о переходе в саудовский «Аль-Хиляль». Туда же перейдут форвард «ПСЖ» Лионель Месси, а также еще один футболист «Барселоны» Жорди Альба.

Ранее об уходе Бускетса из «Барселоны» высказался Месси, с которым он играл на «Камп Ноу» 13 лет.