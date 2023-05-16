«Арсенал» готов заплатить переход Райса больше 100 млн евро

«Арсенал» выделит крупную сумму денег на подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, лондонский клуб предложит за его трансфер 100 млн евро. Кроме того, «канониры» готовы платить футболисту 345 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, на «Эмирейтс» планируют выиграть конкуренцию за игрока.

Ранее сообщалось, что 24-летний Райс привлек внимание «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне АПЛ хавбек провел 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.