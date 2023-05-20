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«Манчестер Сити» с Гвардиолой становился чемпионом Англии пять раз за последние шесть лет 

Небесно-голубые досрочно завоевали золотые медали АПЛ в нынешнем сезоне после того, как «Арсенала» проиграл «Ноттингем Форрест».
20 мая 2023 21:58
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Сити» стал досрочным чемпионом Англии в сезоне-20222023. Под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы «горожане» становились обладателями титула АПЛ пять раз за последние шесть сезонов.

Отметим, что небесно-голубые гарантировали себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии благодаря поражению «Арсенала» в матче 37-го тура против «Ноттингем Форрест» (0:1).

Напомним, что после прихода испанского специалиста на пост наставника «Манчестер Сити» титул доставался другим командам лишь в двух сезонах. В сезоне-2016/17 чемпионом Англии стал «Челси», а в сезоне-2019/20 трофей завоевал «Ливерпуль».

Добавим, что манчестерский клуб стал девятикратным чемпионом Англии. Команда дважды завоевывала трофей в прошлом веке – в сезонах-1936/37 и 1967/68.

источник: «Советский спорт»
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