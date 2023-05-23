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Непомнящий признался, что расстроен отказом Камеруна играть со сборной России 

Правительство африканской страны запретило сборной проводит контрольную игру с российской национальной командой.
23 мая 2023 13:56
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением по поводу того, что национальная команда Камеруна отказалась проводить товарищеский матч со сборной России.

Отметим, что ранее встреча сборных была запланирована на 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

«Меня сильно удивил запрет сборной Камеруна на матч со сборной России. Очень жаль. Это интересный соперник для нас. Видимо, не удалось договориться. Тут дело не в самой сборной — запретило правительство. Непонятно, кто там принял это решение. Разные люди бывают», – приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что власти Камеруна наложили запрет на игру сборной страны против национальной команды России.

Добавим, что весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

источник: Чемпионат.com
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