Ларин высказался о возможном возвращении в футбол

Бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин ответил на вопрос о возможном возвращении в футбол.

«Если честно, самые ближайшие планы раскрывать не буду. А так я выбираю, конечно же, футбол и поездку. Я ещё не решил, будет ли это поездка в Воронеж на матч «Факела» с «Крыльями» или посещение одного или двух матчей в Москве, которые, к сожалению, в это же время. Я пока не знаю, будет видно в ближайшее время.

Что касается вероятности возвращения в футбол, я долго об этом думал. Never say never again. Может быть. Говорить «нет» я не буду. Но и говорить «да» я пока не настроен», - приводит слова Ларина «Чемпионат».

Сегодня, 24 мая, стало известно, что Московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию функционера. В итоге срок сократили на шесть месяцев и переквалифицировали в условный. При этом прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 4 лет и 4 месяцев.

Также Ларин не имеет никаких запретов на возвращение в футбольную деятельность.