Кроос рассказал о будущем Начо, Асенсио и Себальоса

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о будущем в команде своих одноклубников Начо Монреаля, Марко Асенсио и Дани Себальоса.

«Будущее Начо, Асенсио и Себальоса? Трудно сказать. Мы не так много говорим об этом. Недавно у меня было ощущение, что, возможно, у Марко Асенсио не получится продлить контракт. Что касается Начо и Дани, я понятия не имею. У меня есть определенное мнение, но я точно не знаю», - приводит слова Крооса REAL TOTAL.

Напомним, у всех троих контракты заканчиваются 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне «Реал» проиграл чемпионский титул «Барселоне», а также не смог выйти в финал Лиги чемпионов, уступив «Манчестер Сити».