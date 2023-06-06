Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о подписании Карима Бензема

Экс-форвард «Реала» Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 6 июня, французский нападающий заключил контракт до лета 2026 года. Другие детали сделки не раскрываются.

Напомним, 35-летний футболист выступал за «Реал» с 2009 года. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, обладателем «Золотого мяча» (2022), а также четырехкратным чемпионом Испании и многих других трофеев. К слову, в прошлом сезоне Бензема также был признан лучшим игроком Лиги чемпионов.