Французский нападающий Карим Бензема прокомментировал подписание контракта с «Аль-Иттихадом».

В частности, он заявил, что переезд в чемпионат Саудовской Аравии – новый вызов в его карьере. Кроме того, футболист подчеркнул, что считает местную лигу качественным турниром.

«Здесь много хороших игроков. Криштиану Роналду тоже здесь. Он мой друг, и его присутствие говорит о том, что саудовская лига движется вперед. Я приехал сюда, чтобы побеждать, как делал это в Европе», – сказал 35-летний игрок клубной пресс-службе.

Напомним, с 2009 года Бензема выступал за «Реал», который покинул на этой неделе. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, обладателем «Золотого мяча» (2022), а также четырехкратным чемпионом Испании и многих других трофеев. К слову, в прошлом сезоне Бензема также был признан лучшим игроком Лиги чемпионов.