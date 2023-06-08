«Вест Хэм» в текущем сезоне одержал в Лиге конференций больше побед, чем в АПЛ

«Вест Хэм» в текущем сезоне лучше выступал в еврокубках, чем в национальном чемпионате.

Это подтверждается не только титулом, но и статистикой: в Лиге конференций «молотобойцы» выиграли 12 матчей и один раз сыграли вничью, тогда как во всей АПЛ-2022/23 клуб из Лондона одержал лишь 11 побед.

Добавим, что финале Лиге конференций «Вест Хэм» победил «Фиорентину» со счетом 2:1, а в АПЛ занял 14-е место, набрав 40 очков в 38 матчах.

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