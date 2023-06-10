Сунесс считает, что победитель Лиги чемпионов может определиться в первом тайме 

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс уверен, что «Манчестер Сити» является явным фаворитом перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Интером».

«Возможно, мы будем вспоминать этот финал Лиги чемпионов из-за доминирования одной команды. Существует реальная вероятность того, что «Манчестер Сити» выиграет матч к перерыву. Встреча против «Интера» в Стамбуле потенциально будет легкой для «Сити». Я просто не могу представить, что их обыграют», – написал 70-летний специалист в колонке издания Daily Mail.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Интер» встретятся в финале Лиги чемпионов сегодня, 10 июня на «Олимпийский стадион Ататюрка» в Стамбуле (Турция). Команды начнут игру в 22:00 по московскому времени.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.