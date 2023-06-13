Карпин считает, что доминация «Зенита» – не показатель деградации российского футбола

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о доминации «Зенита» в РПЛ. В частности, он заявил, что не считает очередное чемпионство питерцев показателем деградации российского футбола.

В качестве примера Карпин привел немецкую Бундеслигу, в которой уже 11 лет чемпионом страны становится «Бавария».

«Я не слышал, чтобы кто-то говорил, что из-за этого в немецком футболе все плохо. В чем виноват «Зенит», и что плохого в их пяти чемпионствах?» – добавил Карпин в интервью Sport24.ru.

Напомним, «Зенит» досрочно выиграл РПЛ в сезоне-2022/23. Таким образом, команда Сергея Семака в пятый раз кряду стала чемпионом России.