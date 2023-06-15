Габулов объяснил, почему в ретро-матче «Зенита» и сборной России команды не пробили пенальти

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов, защищавший ворота команды в ретро-матче с «Зенитом» (1:1), дал комментарий «Советскому спорту» после финального свистка.

– Как оцените игру? Насколько довольны результатом? Тяжело ли было?

– Конечно, было непросто. Оцениваю, в первую очередь, прекрасную атмосферу, хороший праздник, пришло много болельщиков, спасибо им. Благодарю организаторов за то, что устроили такое мероприятие. На мой взгляд, спортивный результат получился закономерным, матч завершился дружелюбной ничьей, хотя все старались победить, забить, показать красивый футбол, создать зрелищные моменты. Все закончилось очень достойно и красиво.

– В телеграмм-канале РФС вышло сообщение, что после основного времени будет серия пенальти, но, в итоге, этого не произошло.

– Пенальти– больше лотерея, психология. Это было бы, наверное, неправильно. Я считаю, в этом матче все закончились красиво, потому что не должно быть проигравших.

– Вы сегодня вернулись на поле. Не появилось ли желание еще где-то поиграть, например, заявиться в медиа-лигу.

– Нет, все должно быть в меру, всем нужно заниматься своевременно. Мы свое отыграли, да, поучаствовать в таких матчах раз в год очень приятно, но заниматься нужно другими делами.