В ВТБ отреагировали на результаты «Динамо» в прошедшем сезоне

Вице-президент ВТБ Наталья Малинова высказалась о результатах «Динамо» в прошлом сезоне.

«Мне сложно оценить, я не руковожу футбольным клубом, но могу сказать, что это, действительно, было непростое время. В прошлом году команда добилась хороших результатов, были большие планы на этот сезон, тем более 100-летие клуба. Как сложилось, так сложилось. Мы не отчаиваемся, все впереди. Я уверена, что «Динамо», тем более с таким партнером, как ВТБ, достигнет больших результатов. Всему свое время», - сказала Малинова «Советскому спорту».

Напомним, что чемпионат России-2022/23 «Динамо» завершило на девятом месте турнирной таблицы.