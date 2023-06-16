В ВТБ рассказали о дальнейших вложениях в спорт

Вице-президент ВТБ Наталья Малинова рассказала о будущих вложениях в спорт и о планируемых проектах в данной отрасли.

«Как сказал Олег Матыцин: «Нельзя любить правую или левую руку больше или меньше, так же и детей». Конечно, мы поддерживаем и футбол, и хоккей, и волейбол, и ряд других видов спорта. Мы же занимаемся не только командами, но и инфраструктурой. Строим очень много площадок, например, осенью открывается «Академия спорта», которая под одной крышей объединит до 16 видов спорта: зал борьбы, волейбол, футбол, хоккей, баскетбол и так далее. Здоровая нация— хорошая экономика и светлое будущее. Но нельзя строить будущее, не зная историю. Именно поэтому мы открыли музей «Динамо» в апреле этого года. Планов много, которые нацелены на улучшение нашей страны», - сказала Малинова «Советскому спорту».

Напомним, что ВТБ является генеральным спонсором «Динамо».