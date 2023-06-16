Актер Баринов уверен, что Миранчуку стоит продолжить выступать за «Торино»

Известный российский актер и фанат «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Мне кажется, что Миранчуку стоит остаться в «Торино». Этот сезон он провел в аренде в этом клубе. Если не заладилось в «Аталанте», то стоит продолжать играть за «Торино». У Алексея наконец-то пошла игра и в «Торино» он может многого добиться», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Напомним, что Миранчук принадлежит «Аталанте». Сезон-2022/2023 он проводил в «Торино» на правах аренды. За «быков» он сыграл 31 матч, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.