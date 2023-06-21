Агент Кади Боржеса сообщил, что игрок останется в «Краснодаре»

Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, сообщил, что его клиент не собирается покидать клуб.

«У Кади контракт с «Краснодаром». Он счастлив находиться в этом клубе. Ему также нравится сам город. Шансы, что он уйдет из клуба? Кади продолжит играть за «Краснодар», - приводит слова Алиска «Спорт-Экспресс».

Кади выступает за Краснодар с января 2023 года. Всего за быков он провел 11 матчей, забил три гола и отдал один результативный пас. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Куритибы», «Эшторила» и «Карабаха».