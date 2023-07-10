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Известны варианты продолжения карьеры вратаря «Тоттенхэма» Льориса

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
10 июля 2023 09:45
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру французский голкипер Уго Льорис.

Напомним, что у 36-летнего футболиста имеется действующий контракт с «Тоттенхэмом». Соглашение лондонского клуба и Льориса рассчитано еще на один сезон.

Как сообщает Sports Zone,.услуги Уго предложены «ПСЖ» и «Интеру». На данный момент у француза есть только один конкретный вариант — «Аль-Шабаб». Льориса пока не ответил на официальное предложение клуба из Саудовской Аравии.

Добавим, что за 11 лет в составе «Тоттенхэма» голкипер не выиграл ни одного трофея.

источник: «Советский спорт»
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