В ялтинском «Рубине» прокомментировали возможное участие клуба в Кубке России

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников ответил на вопрос о возможном участии команды в Кубке России.

«Для нас участие в Кубке России на данном этапе не является самоцелью. Давайте говорить объективно — мы заходим в турнир Второй лиги Б, который является для нас главным и приоритетным. И наша основная задача в нем закрепиться. Заходить сразу и параллельно одной командой во второй турнир сложно, особенно для новичков таких серьезных соревнований. А мы хотим двигаться постепенно», - приводит слова Шапошникова официальный сайт клуба.

Напомним, ялтинский клуб прошел аттестацию ФНЛ и будет выступать во второй лиге.

Первый матч ФК «Рубин Ялта» проведет на выезде 16 июля с ФК «Биолог-Новокубанск».