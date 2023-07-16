ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Крымский клуб «Рубин Ялта» сыграл вничью свой первый матч в российском футболе

Команда разошлась миром с «Биологом-Новокубанск» на старте розыгрыша Второй лиги. 
16 июля 2023 19:11
автор: Глеб Шевяков

«Рубин Ялта» из Крыма провёл свой первый матч в рамках российского футбола, в котором сыграл вничью с «Биологом-Новокубанск» в 1-м туре Второй лиги-Б группы 1.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За крымчан забитым мячом отметился хавбек Азамат Атаев на седьмой минуте матча. Соперник ответил голом полузащитника Ильи Мамкина на 57-й минуте.

Добавим, что в следующем туре Второй лиги «Рубин Ялта» проведёт домашний матч с «Кубанью Холдинг». Игра запланирована на 23 июля и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Вторая лига

1-й тур

«Биолог-Новокубанск» – «Рубин Ялта» – 1:1 (0:1)

Голы: Мамкин, 57 – Атаев, 7.

источник: «Советский спорт»
Альваро Мората может продолжить карьеру в Италии
Испанский игрок согласился перейти в клуб Серии А.
16.07.2023 19:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Председатель совета директоров «Зенита» посчитала трофеи клуба после завоевания Суперкубка
Матч за трофей проходил в Казани.
16.07.2023 19:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Салернитана» проявляет интерес к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку
В прошлом сезоне хавбек играл за «Торино» на правах аренды.
16.07.2023 19:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Первак объяснил, почему «Спартак» намерен приобрести Страхинью Эраковича
Ранее сообщалось, что московский клуб отправил предложение «Црвене Звезде» по трансферу сербского игрока.
16.07.2023 19:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Килина принес «Акрону» победу над «КАМАЗом» в 1-м туре Первой лиги
Игра прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.
16.07.2023 18:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гарри Магуайр лишился капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед» 
Такое решение принял наставник манкунианцев Эрик тен Хаг.
16.07.2023 18:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Барселоны» может перейти в «Аль-Хиляль»
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 60 млн евро.
16.07.2023 18:45
Футбол
Стала известна причина, по которой Ромелу Лукаку отказался переходить в «Интер» 
Бельгиец в ближайшее время может стать игроком «Ювентуса».
16.07.2023 18:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер» проявляет интерес к защитнику «Аталанты»
16.07.2023 18:32
Футбол
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.