Крымский клуб «Рубин Ялта» сыграл вничью свой первый матч в российском футболе

«Рубин Ялта» из Крыма провёл свой первый матч в рамках российского футбола, в котором сыграл вничью с «Биологом-Новокубанск» в 1-м туре Второй лиги-Б группы 1.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За крымчан забитым мячом отметился хавбек Азамат Атаев на седьмой минуте матча. Соперник ответил голом полузащитника Ильи Мамкина на 57-й минуте.

Добавим, что в следующем туре Второй лиги «Рубин Ялта» проведёт домашний матч с «Кубанью Холдинг». Игра запланирована на 23 июля и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Вторая лига

1-й тур

«Биолог-Новокубанск» – «Рубин Ялта» – 1:1 (0:1)

Голы: Мамкин, 57 – Атаев, 7.