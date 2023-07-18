В УЕФА отреагировали на требование УАФ исключить РФС за участие крымских клубов в чемпионате России

Украинская федерация футбола (УАФ) продолжает оказывать давление на руководство УЕФА из-за ситуации с участием крымских клубов в чемпионате России.

На Украине считают, что РФС нарушил устав УЕФА и ФИФА потребовали исключить российскую организацию. Напомним, перед стартом сезона-2023/24 «Севастополь» и ялтинский «Рубин» были приняты во Вторую лигу.

«Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления.

Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола», – заявили в пресс-службе УЕФА.