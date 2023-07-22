Александр Зуев не намерен переходить в клубы Турции и Казахстана 

Казахстанский форвард Александр Зуев отказался от перехода в команды из первой лиги Турции и Казахстана. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, 27-летний игрок желает продолжить карьеру в Европе, однако при отсутствии достойных вариантов готов рассмотреть предложения из России.

Напомним, что по окончании сезона-2022/2023 Зуев покинул стан «Крыльев Советов». Всего за самарскую команду он провел 24 матча, в которых отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. Ранее в карьере он также играл за «Спартак», «Ростов» и «Рубин». В прошлом месяце нападающий получил паспорт гражданина Казахстана.