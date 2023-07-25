Саудовские клубы получили 20 миллиардов евро на трансферы футболистов

Журналист Бен Джейкобс объяснил активность саудовских клубов в нынешнее трансферное окно.

По его словам, Правительство страны выделило командам 20 миллиардов евро на приобретение новых футболистов.

Напомним, этим летом в чемпионат Саудовской Аравии отправились многие звезды европейского футбола, в том числе Карим Бензема, Сергей Милинкович-Савич, Н’Голо Канте, Калиду Кулибали, Роберто Фирмино и другие.

К слову, зимой 2023 года саудовской «Аль-Хиляль» подписал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.