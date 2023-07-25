ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

УЕФА разрешил «Осасуне» участвовать в Лиге конференции

Организация пересмотрела свое решение, принятое ранее.
25 июля 2023 14:15
автор: Александр Евграфов

Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) разрешил испанской «Осасуне» участвовать в розыгрыше Лиги конференций сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте клуба.

В июне дисциплинарный комитет УЕФА по итогам расследования в отношении «Осасуны» принял решение отстранить испанскую команду от еврокубков. Причиной стали факты организации договорных матчей в сезоне-2013/14.

Позже «Осасуна» подала жалобу в апелляционный комитет УЕФА, но тот подтвердил решение дисциплинарной инстанции. После этого испанский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

По итогам разбирательств УЕФА назвал «Осасуну» жертвой обстоятельств, случившихся десять лет назад и допустил клуб к участию в турнире.

источник: ФК «Осасуна»
Футболист «Реала» Винисиус Жуниор проверил пресс экс-чемпиона UFC Нганну (видео)
Спортсмены в шутку поспарринговали в США.
25.07.2023 15:18
Футбол
автор: Александр Евграфов
Саудовские клубы получили 20 миллиардов евро на трансферы футболистов
Теперь все ясно.
25.07.2023 14:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бывший игрок «Зенита» покинул сбор «Байера» из-за травмы
О сроках возвращения футболиста не сообщается.
25.07.2023 13:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
В МВД предложили ввести Fan ID на матчах Кубка России
В МВД предложили ввести Fan ID на матчах Кубка России
В прошлом сезоне эта система применялась на финальной игре между «Краснодаром» и ЦСКА.
25.07.2023 13:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт с ЦСКА
В услугах футболиста заинтересованы в Бразилии.
25.07.2023 13:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
В Италии рассказали, что мешает «Лацио» объявить о подписании Захаряна
В Италии рассказали, что мешает «Лацио» объявить о подписании Захаряна
Финансовые детали уже согласованы.
25.07.2023 12:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Голкипер «Зенита» перешел в «Сочи» на правах аренды
Ранее в состав «Зенита» перешел вратарь сочинской команды.
25.07.2023 11:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
Вратарь «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
В прошлом сезоне РПЛ голкипер пропустил 30 мячей в 17 матчах.
25.07.2023 11:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну
«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну
Футболист уже дал согласие на трансфер.
25.07.2023 11:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.