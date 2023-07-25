УЕФА разрешил «Осасуне» участвовать в Лиге конференции

Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) разрешил испанской «Осасуне» участвовать в розыгрыше Лиги конференций сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте клуба.

В июне дисциплинарный комитет УЕФА по итогам расследования в отношении «Осасуны» принял решение отстранить испанскую команду от еврокубков. Причиной стали факты организации договорных матчей в сезоне-2013/14.

Позже «Осасуна» подала жалобу в апелляционный комитет УЕФА, но тот подтвердил решение дисциплинарной инстанции. После этого испанский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

По итогам разбирательств УЕФА назвал «Осасуну» жертвой обстоятельств, случившихся десять лет назад и допустил клуб к участию в турнире.