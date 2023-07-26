«Тоттенхэм» разгромил сингапурскую команду в контрольном матче 

«Тоттенхэм» на выезде нанёс разгромное поражение «Лайон Сити Сейлорс». Игра состоялась на арене «Национальный» в Сингапуре.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу лондонской команды.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Ришарлисон (48-я, 52-я, 90+1-я минуты), по голу на счету у форварда Гарри Кейна (45+3) и полузащитника Джовани Ло Чельсо (73). За хозяев поля забитым мячом отличился Шавал Ануар (14).

Напомним, что сезон-2022/2023 «Тоттенхэм» завершил на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Товарищеский матч

«Лайон Сити Сейлорс» (Сингапур) – «Тоттенхэм» (Англия) – 1:5 (1:1)

Голы: Ануар, 14 – Кейн, 45+3. Ришарлисон, 48, 52, 90+1. Ло Чельсо, 73.