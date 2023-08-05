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Форвард «Краснодара» Олусегун оценил уровень судейства в РПЛ

Нигериец присоединился к чёрно-зелёным в прошлом году.
05 августа 2023 17:40
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о качестве работы судей на матчах чемпионата России.

«Судьям в России нужно работать над собой. В ситуациях 50/50 арбитр часто встаёт на сторону одной команды, в РПЛ у судей есть фавориты», — приводит слова 21-летнего футболиста «Матч ТВ».

Добавим, «Краснодар» купил Олусегуна у болгарского «Ботева» в июле 2022 года. С тех пор за «быков» он отыграл 45 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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