Форвард «Краснодара» Олусегун оценил уровень судейства в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о качестве работы судей на матчах чемпионата России.

«Судьям в России нужно работать над собой. В ситуациях 50/50 арбитр часто встаёт на сторону одной команды, в РПЛ у судей есть фавориты», — приводит слова 21-летнего футболиста «Матч ТВ».

Добавим, «Краснодар» купил Олусегуна у болгарского «Ботева» в июле 2022 года. С тех пор за «быков» он отыграл 45 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.