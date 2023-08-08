«Марсель» пока не делал предложений «Локомотиву» по трансферу Изидора

Французский «Марсель» проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Вильсону Изидору, но пока не делал предложений железнодорожникам о переходе игрока. Об этом информирует Sport24.

По данным источника, «Марсель» не контактировал с «Локомотивом» на тему возможного трансфера футболиста. Никакого предметного предложения нет.

К слову, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в начале 2022 года за 3,5 миллиона евро. В составе железнодорожников футболист провёл 40 матчей, забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.