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«Марсель» пока не делал предложений «Локомотиву» по трансферу Изидора

Ранее сообщалось, что французский клуб заинтересован в приобретении форварда железнодорожников.
08 августа 2023 14:32
автор: Степан Шереметьев

Французский «Марсель» проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Вильсону Изидору, но пока не делал предложений железнодорожникам о переходе игрока. Об этом информирует Sport24.

По данным источника, «Марсель» не контактировал с «Локомотивом» на тему возможного трансфера футболиста. Никакого предметного предложения нет.

К слову, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в начале 2022 года за 3,5 миллиона евро. В составе железнодорожников футболист провёл 40 матчей, забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

источник: Sport24.ru
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