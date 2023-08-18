Главный тренер «Фиорентины» остался доволен игровой формой Кокорина на предсезонке 

Форварду «Фиорентины» Александру Кокорину удалось впечатлить главного тренера команды Винченцо Итальяно своим выступлением на предсезонной подготовке. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отметим, 32-летний нападающий записал на свой счёт три забитых мяча в прошедших товарищеских играх «фиалок».

Как утверждает источник, бывший игрок сборной России смог убедить руководство фиолетовых оставить его в клубе на предстоящий сезон в Италии. Вероятно, Александр окажется в заявке на матч 1-го тура Серии А против «Дженоа».

Добавим, в сезоне-2022/2023 Кокорин играл в составе «Ариса» на правах арены и по его итогам был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.