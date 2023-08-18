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Главный тренер «Фиорентины» остался доволен игровой формой Кокорина на предсезонке 

Итальянский клуб может сохранить россиянина в составе на сезон-2023/2024.
18 августа 2023 14:10
автор: Глеб Шевяков

Форварду «Фиорентины» Александру Кокорину удалось впечатлить главного тренера команды Винченцо Итальяно своим выступлением на предсезонной подготовке. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отметим, 32-летний нападающий записал на свой счёт три забитых мяча в прошедших товарищеских играх «фиалок».

Как утверждает источник, бывший игрок сборной России смог убедить руководство фиолетовых оставить его в клубе на предстоящий сезон в Италии. Вероятно, Александр окажется в заявке на матч 1-го тура Серии А против «Дженоа».

Добавим, в сезоне-2022/2023 Кокорин играл в составе «Ариса» на правах арены и по его итогам был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.

источник: «РБ-Спорт»
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