Маслов вместе с Бальде не приехали со «Спартаком» на матч с «Зенитом»

Защитник Павел Маслов и нападающий Кейта Бальде не приехали со «Спартаком» на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом», сообщает «Матч ТВ».

Обоих футболистов не включили в заявку.

Если Маслов не играл за «Спартак» в текущем сезоне, то Бальде принял участие в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

Матч «Спартак» — «Зенит» начнётся в 19:30 мск, встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасёва.

На данный момент «Спартак» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Зенит» с 7 очками — седьмое.