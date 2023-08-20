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Маслов вместе с Бальде не приехали со «Спартаком» на матч с «Зенитом»

Футболистов нет в заявке.
20 августа 2023 18:38
автор: Максим Скороходов

Защитник Павел Маслов и нападающий Кейта Бальде не приехали со «Спартаком» на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом», сообщает «Матч ТВ».

Обоих футболистов не включили в заявку.

Если Маслов не играл за «Спартак» в текущем сезоне, то Бальде принял участие в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.

Матч «Спартак» «Зенит» начнётся в 19:30 мск, встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасёва.

На данный момент «Спартак» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Зенит» с 7 очками — седьмое.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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