Божович назвал ожидаемой победу «Зенита» над «Спартаком»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о победе «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

«Несмотря на то, что у «Зенита» не было Малкома, их победа над «Спартаком» была ожидаемой. Я смотрел вчерашнюю игру, питерцы очень уверенно выиграли. При счете 2:1 Промес мог сравнять счет, но все равно итоговый счет по делу. Вендел — хороший футболист, вчера два раза отличился, но физически он не в порядке», — цитирует Божовича Metaratings.

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».