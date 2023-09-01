Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов для его команды.

Отметим, что клуб из Мюнхена попал в один квартет с «Манчестер Юнайтед», «Копенгагеном» и «Галатасараем».

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«Кaждый соперник в Лиге чемпионов предстaвляет собой вызов, который мы принимаем с большим желанием и сaмоотдачей. Все команды в нaшей группе— чрезвычайно привлекательные сопeрники по группе для комaнды и болельщиков», — цитирует Тухеля пресс-служба «Баварии».

Добавим, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» дошла до 1/4 финала, где уступила победителю турнира «Манчестер Сити».