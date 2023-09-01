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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

Групповой этап турнира стартует 19 сентября.
01 сентября 2023 07:47
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов для его команды.

Отметим, что клуб из Мюнхена попал в один квартет с «Манчестер Юнайтед», «Копенгагеном» и «Галатасараем».

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«Кaждый соперник в Лиге чемпионов предстaвляет собой вызов, который мы принимаем с большим желанием и сaмоотдачей. Все команды в нaшей группе— чрезвычайно привлекательные сопeрники по группе для комaнды и болельщиков», — цитирует Тухеля пресс-служба «Баварии».

Добавим, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» дошла до 1/4 финала, где уступила победителю турнира «Манчестер Сити».

источник: ФК «Бавария»
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