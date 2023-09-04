«Холодно отношусь». Головин заявил, что уже не скучает по русской еде

Полузащитник сборной России и французского «Монако» Александр Головин заявил, что перестал скучать по русской кухне.

Однако экс-игрок ЦСКА подчеркнул, что долгое время ему не хватило блюд из России.

«Кузяев сказал, что скучает по русской еде и особенно по гречке? Примерно то же самое у меня было в первое время, тоже скучал по русской еде. Но со временем адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать», — сказал Александр Головин в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, 27-летний футболист перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.

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Головин и Кузяев попали в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe.