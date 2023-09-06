В «Алании» заявили, что Василенко не уйдет из клуба, чтобы возглавить «Факел»

Вице‑президент «Алании» Данил Гуриев опроверг ранее появляющуюся информацию, что главный тренера клуба из Владикавказа Олег Василенко может возглавить «Факел».

«Не читайте слухи», - приводит «Матч ТВ» слова Гуриева.

Василенко возглавлял «Факел» с сентября 2020 по сентябрь 2022 года. В марте этого года он был назначен на пост главного тренера «Алании».

5 сентября руководство воронежского клуба отправило в отставку Вадима Евсеева, который работал с командой с мая 2023 года.

После семи туров нынешнего сезона РПЛ «Факел» находится в зоне вылета, занимая 15-е место в таблице.