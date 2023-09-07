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Мостовой назвал просто чудовищной игру сборной России в матче с Египтом

Экс-игрок «Спартака» посоветовал всем не придавать особого внимания этой игре. 
07 сентября 2023 22:15
автор: Никита Плохих

Сборная России смотрелась просто чудовищно в матче с Египтом, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

«Выглядело печально, чудовищно и просто неважно. Я уже запутался кто играет с кем, из-за того, сколько вызвали человек. Если бы мне кто-то сказал до игры, что наши будут играть с олимпийской сборной Египта, я бы сказал, что разумеется выиграем, без вопросов. Но нужно учитывать, что у нас тоже была не основа, хотя в нынешней ситуации вообще не разберешь, где она эта основа. Так что, могу посоветовать всем не придавать особого внимания этой игре, вот и всё», - сказал Мостовой..

Футболисты сборной России сыграли вничью с олимпийской сборной Египта (игроки до 23 лет) в товарищеском матче.Встреча закончилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед после точного удара Биляля Мажара на 7-ой минуте, но в самом начале второго тайма россияне счёт сравняли — забил Степан Оганесян.

источник: «Советский спорт»
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