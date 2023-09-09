Карпин рассказал о состоянии Пиняева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поведал о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.

Ранее специалист сообщил, что игрок испытывает проблемы со здоровьем.

«Восстановление проходит хорошо, думаю, сегодня на поле мы его увидим, а вот в какой группе – надо подумать. Посмотрим по игрокам, по состоянию и тех, кто вернулся из Египта, и тех, кто готовится полететь в Катар», – сказал Карпин «Советскому спорту».

18-летний Пиняев выступает за «Локомотив». В нынешнем сезоне РПЛ он провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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