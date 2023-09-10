Аленичев – о возможной отставке Абаскаля: уже наменялись. Пускай работает

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля с должности наставника красно-белых.

«Ничего особо не думаю на этот счёт, если честно. Про отставку Абаскаля все говорят на эмоциях больше. Он тренер - пускай работает спокойно, потому что это «Спартак». Две игры проиграли - тренера поменяли. Мы уже наменялись. Поспешные выводы делать не стоит. Пускай до Нового года оставят, дадут спокойно поработать», – сказал Аленичев «Советскому спорту».

Ранее Аленичев высказался по поводу кризиса «Спартака» и призвал болельщиков не паниковать.