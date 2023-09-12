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Булыкин – о матче с Катаром: в сборной России занимаются непонятными экспериментами

Экс-форвард поддержал мнение Александра Мостового.
12 сентября 2023 22:39
автор: Элина Бурина

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался после товарищеского матча с командой Катара (1:1). По словам экс-нападающего, россияне не смогли одержать победу из-за экспериментов тренерского штаба.

«Наша сборная посильнее , но из-за того, что занимаются непонятными экспериментами, мы уже у Катара боевым составом не можем выиграть. Вот это обидно. Потому что сборная должна выходить и показывать класс, уровень, и потом передавать бразды правления молодому поколению, которое должно выходить во втором тайме и перенимать традиции и опыт на уровне сборной, потому что всё это важно для футболистов. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это было нормально, а не так, как у нас всё превратилось в какой-то молодёжный футбол, где результат никого не интересует. А это на самом деле обманчивая ситуация, потому что результат нужен всем и, в первую очередь, мне кажется, тренерскому штабу», – заявил Булыкин «Советскому спорту».

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