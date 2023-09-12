Ветеран «Спартака» – об игре сборной России: нет взаимопонимания, бардак

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о состоянии сборной России, а также прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Никак команда собраться не может, единого взаимопонимания между футболистами нет. 49 человек приехали. А толк то какой, что в нашу сборную их вызвали? Раз Карпин взял на себя ответственность тренировать две команды, то давайте, дорогие мои, делайте сборную, ищите лучших футболистов. Или, господин Карпин, возьми, молодёжную сборную России, два состава, и тренируй их, готовых, в течение года, двух лет, для того чтобы они играли, наигрывались, и держи их под контролем.

Это вообще бардак. У нас приезжают те футболисты из «Спартака», которые в основном составе не играют: Джикия не играет, в запасе сидит, Литвинов, Зиньковский - все не играют. Так скажите, пожалуйста: это что же такое, почему разнобой между национальной сборной и клубным футболом? Почему нет единого руководства?» – заявил Кавазашвили.

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